"Чи буде в Динамо чистка взимку? У будь-якому разі, буде серйозна ротація. Мірча Луческу буде шукати внутрішні резерви. Ті футболісти, які, можливо, мали місце в основі та довіру від тренера, вже не матимуть такої довіри. Але для цього потрібно підготувати заміну. Не виключаю в цій ситуації жодних сценаріїв.

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Ті люди, в яких зараз немає контрактів з іншими клубами, поїдуть на збори з Динамо. Луческу хоче переглянути всю команду, всю молодь. Хоче побачити, хто може конкурувати на серйозному рівні. Луческу достатньо серйозно підходить до перегляду футболістів, які є на контракті в Динамо. Це факт.

Коли повернеться Микола Шапаренко? Наскільки я розумію, він відновиться до одного із тренувальних зборів, розпочне підготовку у складі Динамо . Я дуже сподіваюся, що він розпочне сезон, будучи гравцем основного складу, на якого можна буде розраховувати", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Першу частину УПЛ Динамо завершило на 3-му місці турнірної таблиці. Кияни мають однакову кількість очок із Шахтарем (по 30), але "гірники" зіграли на два матчі менше. У СК Дніпро-1 35 балів та гра в запасі.

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