"Будет ли в Динамо чистка зимой? В любом случае, будет серьезная ротация. Мирча Луческу будет искать внутренние резервы. Те футболисты, которые, возможно, имели место в основе и доверие от тренера, уже не будут иметь такого доверия. Но для этого нужно подготовить замену. Не исключаю в этой ситуации никаких сценариев.

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Люди, у которых сейчас нет контрактов с другими клубами, поедут на сборы с Динамо. Луческу хочет посмотреть всю команду, всю молодежь. Хочет увидеть, кто может конкурировать на серьезном уровне. Луческу достаточно серьезно подходит к просмотру футболистов, находящихся на контракте в Динамо. Это факт.

Когда вернется Николай Шапаренко? Насколько я понимаю, он восстановится к одному из тренировочных сборов, начнет подготовку в составе Динамо. Я очень надеюсь, что он начнет сезон, будучи игроком основного состава, на которого можно будет рассчитывать", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Первую часть УПЛ Динамо завершило на третьем месте турнирной таблицы. У киевлян одинаковое количество очков с Шахтером (по 30), но "горняки" сыграли на два матча меньше. У СК Днепр-1 35 баллов и игра в запасе.

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