Тенеріфе досягнув принципової угоди, відповідно до джерел, близьких до потенційної операції, повідомляє Deporpress.

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Клуби також домовились про деталі самої оренди: чи буде вона включати пункт про обов'язковий викуп, залежить від того, чи вдасться Тенеріфе за підсумками сезону вийти в Ла Лігу.

Також, Тенеріфе має переконати гравця та його агента, що перехід саме до цього клубу є найкращим для Соля, і він зможе повернутись до бомбардирських показників, які мав у складі Віллем ІІ.

Додамо, що Соль у сезоні 2020/21 провів лише 86 хвилин за Динамо та відзначився одним голом – у матчі Суперкубка України проти Шахтаря (3:1). Контракт іспанця з "біло-синіми" розрахований до літа 2023-го, нинішня ціна за Transfermarkt складає 2 млн євро.

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