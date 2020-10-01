Динамо арендует Белуцэ из Брайтона в ближайшие дни, сообщает издание Главком. В услугах полузащитника лично заинтересован Мирча Луческу, а переговоры проводил Аркадий Запорожану.

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Основная позиция игрока – опорный полузащитник, также Бэлуцэ способен сыграть центрального защитника. Тransfermarkt оценивает футболиста в 3,6 млн евро. Контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года.

За основной состав Брайтона Тудор провел лишь 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в Ден Гааг, отыграв 4 матча. Также, он провел 7 матчей в составе национальной сборной Румынии.

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