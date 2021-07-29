Хавбек Самба Діалло, який перебував у київському клубі на перегляді, працевлаштувався у столиці України.

Схоже, друга спроба півзахисника збірної Сенегалу U-20 завершилася успішно. Якщо навесні 18-річний хавбек через низку причин не зумів переконати Динамо у своїй профпридатності, то зараз ситуація змінилася.

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Про перехід хавбека у київський клуб повідомив журналіст Сайку Сейді, вказавши і термін контракту – 3 роки. Щоправда, офіційного підтвердження переходу Діалло поки немає.

Зауважимо, Динамо в міжсезоння підписало вже чотирьох новачків – Дениса Антюха з Колоса, Іллю Шкуріна з ЦСКА Москва (оренда), вільного агента Владислава Кулача та Еріка Раміреса зі словацького ДАК.

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