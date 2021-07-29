Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Кадірі на правах оренди.

Динамо презентувало нову форму на сезон 2021/22 – оригінальний дизайн із новими кольорами

Ганець перебрався до одеського клубу на 1 рік, ставши вже 14 гравцем Динамо у складі "моряків". Раніше до Чорноморця приєднались Кучерук, Скорко, Кузик, Смирний, Цітаішвілі, Михайленко, Тлумак, Мащенко, Білошевський, Надольський, Ісаєнко, Ванат та Сухоручко.

До слова, Кадірі провів першу половину минулого сезону в тульському Арсеналі, після чого повернувся в Динамо та не потрапив навіть до заявки киян на УПЛ.

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