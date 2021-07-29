Хавбек Самба Диалло, который находился в киевском клубе на просмотре, трудоустроился в столице Украины.

Похоже, вторая попытка полузащитника сборной Сенегала U-20 завершилась успешно. Если весной 18-летний хавбек по ряду причин не сумел убедить Динамо в своей профпригодности, то сейчас ситуация изменилась.

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О переходе хавбека в киевский клуб сообщил журналист Сайку Сейди, указав и срок контракта – 3 года. Правда, официального подтверждения перехода Диалло пока нет.

Заметим, Динамо в межсезонье подписало уже четырех новичков – Дениса Антюха из Колоса, Илью Шкурина из ЦСКА Москва (аренда), свободного агента Владислава Кулача и Эрика Рамиреса из словацкого ДАК.

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