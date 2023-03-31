Страж воріт Денис Ігнатенко ще на кілька років пов'язав своє майбутнє з киянами.

20-річний футболіст та Динамо поставили свої підписи під новою угодою. Контракт розрахований до 30 червня 2026-го, інформує офіційний сайт киян.

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Нагадаємо, перші кроки у футболі Денис робив у Сумській області, опісля перебрався в Динамо. У складі юнацької команди "біло-синіх" дебютував у серпні 2020 року й відтоді награв 41 матч у чемпіонаті серед юнаків.

Ігнатенка вже активно залучають до тренувань під керівництвом Мірчі Луческу. Він потрапляє у заявки на матчі УПЛ, але поки за першу команду ще не дебютував.

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