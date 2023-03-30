Екс-гравець Динамо отримав чимало пропозицій попри те, що завершив кар'єру
Колишній півзахисник Динамо, Дніпра та низки інших клубів Валерій Федорчук прокоментував своє рішення завершити професіональну кар'єру
"В мене було чимало пропозицій? Насправді я так жартую, що після того, як хтось взнав, що я зупинюсь, у мене пропозицій більше, ніж у найкращі мої часи в кар’єрі. Я дякую всім, хто хотів мене запросити, але я ухвалив це рішення.
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Багато хто зі здивуванням це сприйняв. Вони розуміли, що я ще можу грати в футбол, показувати результат. Чим буду займатись в структурі Руху? Ще конкретики немає. Потрібно мені зрозуміти, де я буду найефективніше приносити користь. Закінчивши футбольну кар’єру, я себе бачу на футбольному полі, біля нього", – розповів Федорчук в інтерв'ю YouTube-каналу Руху.
Зауважимо, що Валерій за свою кар'єру встиг пограти за Кривбас, Львів, Дніпро, Карпати, Волинь, Динамо, Верес, Маріуполь, Рух та латвійську Ригу.
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