"В мене було чимало пропозицій? Насправді я так жартую, що після того, як хтось взнав, що я зупинюсь, у мене пропозицій більше, ніж у найкращі мої часи в кар’єрі. Я дякую всім, хто хотів мене запросити, але я ухвалив це рішення.

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Багато хто зі здивуванням це сприйняв. Вони розуміли, що я ще можу грати в футбол, показувати результат. Чим буду займатись в структурі Руху? Ще конкретики немає. Потрібно мені зрозуміти, де я буду найефективніше приносити користь. Закінчивши футбольну кар’єру, я себе бачу на футбольному полі, біля нього", – розповів Федорчук в інтерв'ю YouTube-каналу Руху.

Зауважимо, що Валерій за свою кар'єру встиг пограти за Кривбас, Львів, Дніпро, Карпати, Волинь, Динамо, Верес, Маріуполь, Рух та латвійську Ригу.

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