Динамо подписало новый контракт с голкипером
Страж ворот Денис Игнатенко еще на несколько лет связал свое будущее с киевлянами.
20-летний футболист и Динамо поставили свои подписи под новым соглашением. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года, сообщает официальный сайт киевлян.
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Напомним, первые шаги в футболе Денис делал в Сумской области, затем перебрался в Динамо. В составе юношеской команды "бело-синих" дебютировал в августе 2020 года и с тех пор наиграл 41 матч в чемпионате среди юношей.
Игнатенко уже активно привлекают к тренировкам под руководством Мирчи Луческу. Он попадает в заявки на матчи УПЛ, но пока за первую команду еще не дебютировал.
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