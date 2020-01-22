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Динамо передало допомогу пораненим в АТО

19:54 149 Читать на русском
Динамо передало допомогу пораненим в АТО
Володимир Мунтян з пораненими бійцями із зони АТО / фото: ФК Динамо Київ

Київське Динамо відвідало поранених бійців із зони АТО у військовому шпиталі.

Легенда Динамо Володимир Мунтян та фан-клуб "біло-синіх" провідали поранених бійців АТО у військовому клінічному шпиталі, інформує офіційний сайт киян.

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Зазначається, що бійці були приємно здивовані візитом, подякували за підтримку і за те, що не залишили їх без уваги. На цей раз воїнам подарували м'ячі, динамівську екіпірування, клубні журнали "біло-синіх", книги про легендарних гравців Динамо. У свою чергу, бійці вручили представникам клубу на пам'ять підписану ними книгу про героїв України.

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