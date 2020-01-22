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Динамо передало помощь раненым в АТО

19:57 34 Читати українською
Динамо передало помощь раненым в АТО
Владимир Мунтян с ранеными бойцами из зоны АТО / фото ФК Динамо Киев

Киевское Динамо посетило раненых бойцов из зоны АТО в военном госпитале.

Легенда Динамо Владимир Мунтян и фан-клуб "бело-синих" навестили раненых бойцов АТО в военном клиническом госпитале, информирует официальный сайт киевлян.

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Отмечается, что бойцы были приятно удивлены визиту, поблагодарили за поддержку и за то, что не оставили их без внимания. На этот раз воинам подарили мячи, динамовскую экипировку, клубные журналы "бело-синих", книги о легендарных игроков Динамо. В свою очередь, бойцы вручили представителям клуба на память подписанную ими книгу о героях Украины.

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