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"Я вклоняю голову перед тими, хто не повернувся з війни", – Зозуля зворушливо привітав військових із Днем ЗСУ

19:39 448 Читать на русском
"Я вклоняю голову перед тими, хто не повернувся з війни", – Зозуля зворушливо привітав військових із Днем ЗСУ
Роман Зозуля / фото із соцмереж

Нападник Альбасете Роман Зозуля привітав військовослужбовців з нагоди Дня Збройних сил України.

"І ще одне свято, свято сили і мужності. День ЗСУ! Вітаю всіх і кожного, хто причетний до збройних сил. Пам'ятайте, ви – ГЕРОЇ. Ви саме ті люди, якими пишаються дорослі та діти.

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Завдяки вам ми живимо і маємо можливість працювати, ходити по вулицях своєї рідної незалежної України!

Я вклоняю голову перед тими, хто не повернувся з війни... Дякую їхнім матерям, дружинам, чоловікам та дітям! Ваші сім'ї – герої. Дуже вам дякую, що захищаєте нас!" – написав Зозуля на своїй сторінці у Фейсбук.

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