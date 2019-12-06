"Я вклоняю голову перед тими, хто не повернувся з війни", – Зозуля зворушливо привітав військових із Днем ЗСУ

Нападник Альбасете Роман Зозуля привітав військовослужбовців з нагоди Дня Збройних сил України.

"І ще одне свято, свято сили і мужності. День ЗСУ! Вітаю всіх і кожного, хто причетний до збройних сил. Пам'ятайте, ви – ГЕРОЇ. Ви саме ті люди, якими пишаються дорослі та діти.

Гравці збірної України привітали військових із Днем Збройних сил

Завдяки вам ми живимо і маємо можливість працювати, ходити по вулицях своєї рідної незалежної України!

Я вклоняю голову перед тими, хто не повернувся з війни... Дякую їхнім матерям, дружинам, чоловікам та дітям! Ваші сім'ї – герої. Дуже вам дякую, що захищаєте нас!" – написав Зозуля на своїй сторінці у Фейсбук.

"Воїн на полі, патріот у житті". Топові вчинки Романа Зозулі, які заслуговують на respect