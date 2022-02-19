Динамо – Пахтакор: стартові склади та онлайн-трансляція товариського матчу – повернення лідера
Київське Динамо зустрічається з ташкентським Пахтакором у спарингу на тренувальних зборах. Онлайн-трансляцію поєдинку дивіться на Футбол 24.
Для "біло-синіх" протистояння з чемпіоном Узбекистану трьох останніх сезонів стане передостанньою репетицією перед відновленням української Прем'єр-ліги. Поєдинок стартує о 16:00 за київським часом.
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Варто відзначити появу з перших хвилин Миколи Шапаренка, який пропустив старт третього збору через коронавірус і повернувся до тренувань з командою лише два дні тому.
Пряму трансляцію зустрічі між Динамо і Пахтакором можна буде переглянути на клубному YouTube-каналі киян, каналі Динамо TV чи у цій новині.
Стартові склади команд:
Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв – Андрієвський, Шапаренко, де Пена, Антюх, Вітінью – Кулач
Пахтакор: Суюнов – Рашидов, Черан, Алібаєв, Ларін, Хаджієв, Хамробеков, Еркінов, Собірхуджаєв, Аліжонов, Тургунбоєв.
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