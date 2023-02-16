Одразу троє гравців основи Динамо повернулись до роботи у загальній групі без обмежень у навантаженнях, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Це півзахисники Віталій Буяльський та Кахім Періс, а також нападник Владислав Ванат.

Нагадаємо, Ванат 4-го лютого під час тренування отримав болісний удар по гомілкостопу, у зв’язку з чим змушений був пропустити декілька днів. Буяльський та Перріс, які мали ушкодження різного характеру, з 10-го лютого почали брати участь у розминці разом із групою. Далі вони працювали за індивідуальною програмою, яка включала не лише бігову роботу, а й роботу з м’ячами.

До слова, вже завтра, 17 лютого, Динамо проведе свій черговий спаринг на зборах у Туреччині – суперниками киян стане латвійська Лієпая.

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