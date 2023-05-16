"Если я не ошибаюсь, официальный сайт Динамо вырезает слова Ваната и публикует у себя. Если бы этого не было на сайте, то, возможно, ничего бы и не было. Мне в Динамо подтвердили, что решение по Ванату все-таки поступило в клуб. Наверное, речь идет о трех матчах (дисквалификации – прим.). Там пока что анализируют, что делать. Я спросил, будет ли апелляция. Мне ответили, что анализируют. У меня есть два примера того, как в такой ситуации ведут себя европейские клубы.

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В 2015 году во время матча второй Бундеслиги Демирбай получил вторую желтую карточку от женщины-арбитра. Перед тем, как покинуть поле, Демирбай сказал, что женщинам не место в мужском футболе. Руководство Фортуны сразу наказало футболиста. Кроме денежного штрафа Демирбай должен был судить матч юношеских женских команд.

В 2016 году в Чехии игрок Коубек сказал, что женщинам место на кухне, а не в футболе. А потом его партнер по команде выложил в твиттере фото лайнсмена с подписью "На кухню". Боссы Спарты не дождались решения Федерации и назначили этих двух игроков послами женской Лиги чемпионов. И оба футболиста будут тренироваться неделю с женской командой. Игроки сразу извинились.

На месте Динамо, вместо того, чтобы все это печатать на своем официальном сайте, они лучше напечатали бы информацию о том, что Ванат как-то наказан какими-то воспитательными работами", – отметил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, киевляне в матче 16-го тура УПЛ на своем поле сенсационно уступили Ингульцу со счетом 0:2, а Ванат после игры заявил, что "не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры". Арбитром того поединка была Екатерина Монзуль.

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