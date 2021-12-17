Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі, який нині виступає за Чорноморець на правах оренди, може незабаром змінити клубну прописку.

21-річний грузин опинився на радарах Слована, чинного чемпіона словацької Суперліги, стверджує Meta-ratings.

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"Небесно-блакитні" хочуть спершу підписати Цітаішвілі на правах оренди, а потім викупити його у Динамо. Приблизна сума трансферу може скласти два мільйони євро. Наразі сторони продовжують вести перемовини.

Першу частину сезону 2021/22 Георгій провів на правах оренди в Чорноморці, де відіграв у 15 матчах і забив один м'яч. Його контракт з київським клубом розрахований до 2025 року.

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