Півзахисник Чорноморця Георгій Цітаішвілі, права на якого належать київському Динамо, близький до переходу в європейський колектив.

Угорський Фехервар та краківська Вісла (Польща) зацікавлені у підписанні Георгія Цітаішвілі, повідомляє NB1.

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Наразі відомо, що представники польського клубу контактували з гравцем. Також інтерес до гравця проявляє чемпіон Словаччини Слована. Додамо, що у Фехерварі вже виступають два українця – Іван Петряк та Євген Макаренко.

Першу частину сезону 2021/22 Георгій провів на правах оренди в Чорноморці, де відіграв у 15 матчах і забив один м'яч. Його контракт з київським клубом розрахований до 2025 року.

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