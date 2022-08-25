Фейєнорд надіслав запит київському клубу щодо 25-річного гравця, стверджує Динамоманія.

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Фіналіст попереднього розіграшу Ліги конференцій сподівається закрити угоду до 31 серпня. Жодних фінансових подробиць джерело не надає. Контракт Шепелєва з Динамо розрахований ще на 2 роки, нинішня ціна за Transfermarkt складає 2 мільйони євро.

Додамо, що хавбек виховувався у структурі киян з 2010 року. За головну команду вже провів 178 матчів, в яких оформив 4 голи та 18 асистів.

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