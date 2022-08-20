"Циганков може піти, він же не раб, і силоміць у Динамо його ніхто не тримає. Але якщо гідної пропозиції не надійде, то він і далі гратиме на благо Динамо. Разом із Циганковим ми вирішимо, що робити далі. На сьогоднішній день щодо нього немає пропозицій, якщо надійдуть – розглядатимемо.

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Щодо Бущана теж немає жодних пропозицій. Можливо, Манчестер Юнайтед і цікавиться Бущаном, але я про це не чув. Не знаю, хто вкидає в інтернет ці фейки. Я розмовляю про трансфери тільки в одному випадку – коли бачу на папері офіційний лист клубу, який хоче придбати нашого футболіста. Якщо телефонують агенти, то я одразу кидаю слухавку.

Наразі немає жодної конкретної пропозиції щодо гравців Динамо! Як я вже казав: я не прагну розпродавати команду. Я не стою з простягнутою рукою і не чекаю, що хтось надішле мені пропозицію", – резюмував Суркіс в інтерв'ю FanDay.

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