У полузащитника Динамо Владимира Шепелева есть шанс продолжить карьеру в сильном европейском чемпионате.

Фейеноорд направил запрос киевскому клубу относительно 25-летнего игрока, утверждает Динамомания.

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Финалист прошлого розыгрыша Лиги конференций надеется закрыть соглашение до 31 августа. Никаких финансовых подробностей источник не дает. Контракт Шепелева с Динамо рассчитан еще на 2 года, нынешняя цена за Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

Добавим, что хавбек воспитывался в структуре киевлян с 2010 года. За главную команду уже провел 178 матчей, в которых оформил 4 гола и 18 ассистов.

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