Украинская ассоциация футбола на своей официальной странице обнародовала наказание для Динамо по мотивам нескольких матчей.

Суркис озвучил планы Динамо на 2022 год

В частности, за проявления расизма болельщиками "бело-синих" во время матча 14-го тура УПЛ с Ворсклой Динамо обязано уплатить обязательный денежный взнос в размере 250 тысяч гривен и провести один матч без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона 2021/22.

За демонстрацию болельщиками Динамо и Шахтера во время матча 10-го тура УПЛ баннеров, унижающих честь и достоинство соперников, КДК УАФ применил к обоим клубам санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 тысяч гривен. Кроме того, киевляне должны заплатить 50 тысяч гривен за безосновательные и некорректные высказывания помощника главного тренера Динамо Эмилиана Караса в адрес главного арбитра матча Мариуполь – Динамо.

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