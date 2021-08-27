У мюнхенському клубі впевнені, що без проблем вийдуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.

Вчора відбулось жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Серед інших своїх суперників дізналось і київське Динамо. Підопічні Мірчі Луческу потрапили до групи Е, де позмагаються з Баварією, Барселоною та Бенфікою.

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Один з головних фаворітив турніру – Баварія – у своїх соцмережах розмістила цікавий колаж. На ньому чотири колективи зображені у вигляді болідів Формули 1, якими кермують лідери команд. Зокрема, у німецькому авто сидить Роберт Лєвандовскі, у іспанському – Антуан Грізманн, у португальському – Алекс Грімальдо, в українському – Сергій Сидорчук.

Варто звернути увагу на розміщення болідів. Баварці нескромно визначили для себе поул-позишн, а Динамо відправили у хвіст пелотону, таким чином натякаючи на фінальне місце кожної команди після завершення всіх матчів групи.

Нагадаємо, груповий етап Ліги чемпіонів стартує вже 14 вересня.

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