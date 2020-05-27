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Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу – Михайличенко випускає атакувальний склад і чемпіонів світу

12:13 289 Читать на русском
Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу – Михайличенко випускає атакувальний склад і чемпіонів світу
Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу 27 травня 2020

Динамо приймає Олімпік у своєму другому спарингу перед відновленням сезону УПЛ. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

 

Матч Динамо – Олімпік стартує о 14:00. Кияни не змогли обіграти Рух у першій контрольній грі після тривалої перерви. Михайличенко не може розраховувати на цілу низку виконавців. Днями клубний лікар розповів про травми 6 гравців Динамо. А ось донецький Олімпік переграв Колос (2:1) у матчі з цікавим форматом (4 тайми по 30 хвилин). Відзначимо, що матчі УПЛ відновлять з 30 травня, а ще через день динамівці зіграють Класичне проти Шахтаря в Києві.

Динамо – Рух: без чемпіона світу, (не)приємний сюрприз, слабка гра з клубом Першої ліги, лише 3 динамівці без замін

Динамо – Олімпік: дивитись матч онлайн – трансляція 27 травня 2020 (відео)

Стартовий склад Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Цітаішвілі, Буяльський, Дуелунд, Вербіч – Русин

Запасні: Бойко, Кучерук, Забарний, Сирота, Караваєв, Сухоручко, Де Пена, Беніто, Андрієвський, Шепелєв, Кадірі, Соль.

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