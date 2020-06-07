Динамо – Олександрія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ – несподіванка від Михайличенка

Динамо та Олександрія у Києві на НСК Олімпійський зустрічаються у 25 турі УПЛ. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олександрія на "Футбол 24", стартує о 17:00. Кияни випереджають команду Шарана лише на 3 бали і не мають права навіть на нічию після перемоги Зорі над Колосом (луганський клуб відірвався на 3-очкову відстань). Динамівці виграли всі матчі сезону в Олександрії, щоправда у чвертьфіналі Кубка України довелося доводити справу до овертайму. Загалом у столиці в останні роки команди проводили рівні поєдинки, долю яких переважно вирішував один забитий м'яч.

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Динамо – Олександрія: дивитись матч онлайн – трансляція УПЛ 7 червня 2020

Відзначаємо, що головний тренер господарів посадив на лаву запасних лівого вінгера Беньяміна Вербіча. На його місці, очевидно, гратиме хтось з центральних хавбеків, а той же Карлос Де Пена також не потрапив у старт. Також після Шахтаря втратили місце в основі воротар Бущан і Попов – у Дениса просто дискваліфікація.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Кадірі, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Цітаішвілі, Андрієвський, Буяльський – Русин

Запасні: Бущан, Забарний, Сирота, Караваєв, Де Пена, Дуелунд, Вербіч, Беніто, Соль

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бухал, Мірошніченко – Гречишкін – Лучкевич, Банада, Ковалець, Третьяков – Сітало

Запасні: Білик, Гордієнк, Стецьков, Довгий, Безбородько, Грицук, Шастал, Задерака, Шендрик