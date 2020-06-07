Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ – неожиданность от Михайличенко

Динамо и Александрия в Киеве на НСК Олимпийский встречаются в 25 туре УПЛ. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Александрия на "Футбол 24", стартует в 17:00. Киевляне опережают команду Шарана только на 3 балла и не имеют права даже на ничью после победы Зари над Колосом (луганский клуб оторвался на 3-очковое расстояние). Динамовцы выиграли все матчи сезона в Александрии, правда в четвертьфинале Кубка Украины пришлось доводить дело до овертайма. В столице в последние годы команды проводили равные поединки, судьбу которых преимущественно решал один забитый мяч.

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Динамо – Александрия: смотреть матч онлайн – трансляция УПЛ 7 июня 2020

Отмечаем, что главный тренер хозяев усадил на скамейку запасных левого вингера Беньямина Вербича. На его месте, по-видимому, будет играть кто-то из центральных хавбеков (Буяльский), а тот же Карлос Де Пена также не попал в старт. Кроме того, после Шахтера потеряли место в основе вратарь Бущан и Попов – у Дениса просто дисквалификация.



Динамо: Бойко – Кендзера, Кадири, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цитаишвили, Андриевский, Буяльский – Русин

Запасные: Бущан, Забарный, Сирота, Караваев, Де Пена, Дуэлунд, Вербич, Бенито, Соль

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко – Гречишкин – Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков – Ситало

Запасные: Билык, Гордиенко, Стецков, Довгий, Безбородько, Грицук, Шастал, Задерака, Шендрик

Динамо – Александрия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ