"Суркіс на радощах і в ейфорії дійсно не поскупився. Ділив суму близько 5 млн доларів сам Луческу, в залежності від ККД сезону і кількості ігрового часу. Свій мільйон румун забрав згідно з домовленістю перед сезоном. Основна обойма з 15 осіб отримала рівно 10 передбачених за особистим контрактами місячних сум. Це в межах 150-750 тисяч доларів.

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Преміальні скромніші, в розмірі 3-5 місячних окладів, отримали також гравці, які провели сезон в оренді (Шабанов, Русин, Соль, Вантух і ін.). Деяка сума була виділена адмін- і медперсоналу команди. Дуже і дуже скромна. Ну, їм не звикати", – йдеться в публікації Динамо Киев Inside.

Нагадаємо, у сезоні 2020/21 Динамо забрало всі внутрішні трофеї, а в єврокубках зупинилось на стадії 1/8 фіналу ЛЄ.

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