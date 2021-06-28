Динамо отправилось на первый сбор в Швейцарию, сообщает пресс-служба "бело-синих".

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Наставник киевлян взял с собой 29 футболистов. Среди других, бросается в глаза присутствие в списке лучшего бомбардира УПЛ прошлого сезона Владислава Кулача, который только вчера попрощался с Ворсклой, и полузащитника Колоса Дениса Антюха.

Напомним, первый сбор Динамо будет проходить с 28 июня по 7 июля – киевляне проведут на нем 4 спарринга. После нескольких выходных в Киеве "бело-синие" вернутся в Швейцарию на второй этап подготовки (с 10 по 20 июля).

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