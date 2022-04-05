Лех пройшов у фінал Кубка Польщі. У півфінальному матчі зіграв орендований у Динамо Томаш Кендзьора.

Кубок Польщі 2021/22, півфінал

Олімпія Грудзьондз – Лех – 0:3

Голи: Ковнацкі, 26, Дуглас, 49, 58

Матч проти представника польської третьої ліги став для Леха легкою прогулянкою. Колектив Мацея Скоржі відвантажив три голи без відповіді.

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Увесь поєдинок на полі провів Томаш Кендзьора, але результативними діями за Лех він відзначитись не зумів. Орендований у Динамо захисник має змогу завоювати Кубок Польщі – єдиний трофей на батьківщині, якого ще немає у його колекції. Раніше Кендзьора з познанською командою вже раз ставав чемпіоном та двічі вигравав Суперкубок.

Суперник Леха у фіналі стане відомий вже завтра, 6 квітня. Путівку між собою розігруватимуть Ракув та Легія.

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