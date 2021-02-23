Легия на своем официальном сайте сообщила об аренде форварда до конца 2021 года. Также предусмотрено право выкупа.

Шабанов дебютировал за Легию со сверхрезультативной победы – украинец помог команде возглавить турнирную таблицу

Новичок будет выступать под номером 31. Русин в текущем сезоне провел за Динамо лишь один поединок, результативными действиями не отличался. Контракт игрока с "бело-синими" рассчитан до 28 февраля 2025 года. Transfermarkt оценивает Русина в 1 млн евро.

Добавим, что ранее Легия арендовала еще одного игрока Динамо – защитника Артема Шабанова. "Легионеры" являются действующим чемпионом Польши и возглавляют турнирную таблицу.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі