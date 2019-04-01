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Че Че вже прибув у Бразилію – вболівальники Сан-Паулу зустріли хавбека Динамо в аеропорту

17:52 543 Читать на русском
Че Че вже прибув у Бразилію – вболівальники Сан-Паулу зустріли хавбека Динамо в аеропорту
Че Че / фото: ФК Динамо

Бразильський хавбек київського Динамо Че Че близький до переходу у Сан-Паулу.

Че Че вже прилетів до Бразилії, де в місцевому аеропорту граця зустріли вболівальники, його майбутнього клубу.

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Футболіст сьогодні пройде медобстеження, щоб завершити свій перехід у Сан-Паулу. Бразильські ЗМІ повідомляють, що презентація Че Че відбудеться завтра, 2 квітня.

Нагадаємо, бразильський клуб тривалий час вів переговори з київським Динамо щодо оренди футболіста, але кияни готові були лише на повноцінний трансфер за суму, яка була б не менша за ту, яку "біло-сині" заплатили за Че Че.

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Трансфери Трансфери Динамо Київ Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че Динамо Динамо Сан-Паулу Сан-Паулу
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