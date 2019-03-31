Динамо отримає за Че Че 5,5 мільйонів євро, – ЗМІ

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Золоті "нульові": Мессі "возить" Зубова, як пацана, Роналду стібеться з Росії і ще 23 фото "старої школи"
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Буено полетів у Бразилію, аби змінити клуб, – журналістУкраїна — 12:48 633
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Че Че завтра пройде медогляд у Сан-ПаулуУкраїна — 11:01 375
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Клопп – про шанси Ліверпуля на чемпіонство: Проблема в тому, що Манчестер Сіті теж вірить у себеАнглія — 10:21 325
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Зозуля не допоміг Альбасете перестріляти Тенеріфе: класний гол, висока оцінка і втрачені шанси оформити хет-трикІспанія — 30 бер 5302