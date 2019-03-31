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Динамо отримає за Че Че 5,5 мільйонів євро, – ЗМІ

13:51 717 Читать на русском
Динамо отримає за Че Че 5,5 мільйонів євро, – ЗМІ
Че Че

Стало відомо, скільки Динамо отримає за трансфер хавбека Че Че у Сан-Паулу.

Київське Динамо та бразильський Сан-Паулу узгодили трансфер хавбека Че Че. Кияни прийняли пропозицію розміром у 5,5 млн. євро, повідомляє MatchDay. Незабаром про трансфер буде оголошено офіційно.

Че Че завтра пройде медогляд у Сан-Паулу

Нагадаємо, Динамо придбало бразильського хавбека влітку минулого року за 4,8 млн. євро у Палмейраса.

До слова, раніше бразильський журналіст повідомляв, що півзахисник вже підписав контракт з Сан-Паулу терміном на 4 роки.

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