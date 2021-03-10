Київське Динамо підсилилось молодими виконавцями. Вони потрапили у заявки команд на всі вітчизняні турніри.

"Біло-сині" підписали повноцінні угоди з Іллею Гаджуком та Олегом Власовим, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Обидва 18-річні футболісти поставили свої підписи під угодами терміном на три роки. До цього вони виступали за молодіжні команди Ворскли та навіть встигли дебютувати в УПЛ: Гаджук провів 4 хвилини в матчі проти Колоса, Власов зіграв 13 хвилин проти киян.

Після проходження відповідної процедури гравці мають змогу виступати за "біло-синіх" у чемпіонаті, Кубку України, національному Суперкубку, а також молодіжній та юнацькій першостях.

Зауважимо, раніше повідомлялось, що Ілля та Олег мають підсилити молодіжну команду U-21, яка взимку втратила кількох виконавців.

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