Киевское Динамо усилилось молодыми исполнителями. Они попали в заявки команд на отечественные турниры.

"Бело-синие" подписали полноценные соглашения с Ильей Гаджуком и Олегом Власовым, сообщает официальный сайт Динамо.

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Оба 18-летние футболисты поставили свои подписи под соглашениями сроком на три года. До этого они выступали за молодежные команды Ворсклы и даже успели дебютировать в УПЛ: Гаджук провел 4 минуты в матче против Колоса, Власов сыграл 13 минут против киевлян.

После прохождения соответствующей процедуры игроки могут выступать за "бело-синих" в чемпионате, Кубке Украины, национальном Суперкубке, а также молодежном и юношеском первенствах.

Отметим, ранее сообщалось, что Илья и Олег должны усилить молодежную команду U-21, которая зимой потеряла нескольких исполнителей.

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