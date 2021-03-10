Оборонець Динамо Ілля Забарний оцінив емоційний та фізичний стани "біло-синіх" перед першим матчем з Вільяреалом в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Емоційний стан у нас дуже хороший. Здобули низку перемог, хочемо продовжувати в тому ж дусі. Що стосується суперника, Вільяреал – команда хороша, але у неї є свої слабкі сторони, і я сподіваюся, що ми ними скористаємося.

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На чому ми акцентували увагу? Сказати не можу, адже це секрет нашої підготовки. Персональної опіки не буде, хто з суперників буде в моїй зоні – з тим і буду грати.

Чи важкий графік? Насправді в такому ритмі грати непогано, у нас на базі є все для відновлення – масажі, процедури. Тож ніякої втоми немає", – цитує Забарного офіційний сайт киян.

До слова, поєдинок між Динамо та Вільяреалом стартує 11 березня о 19:55. Матч-відповідь відбудеться за тиждень – 18 числа.

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