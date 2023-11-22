Відхід легіонерів через війну дозволив талановитій українській молоді пробитися в основу своїх команд.

Динамо посіло першу сходинку черед усіх клубі із із 60-ти ліг світу, які використовують у матчах найбільшу кількість вихованців, повідомляє CIES Football Observatory.

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Згідно з результатами дослідження, київський клуб віддав випускникам своєї Академії 82,9% ігрового часу. Другу сходинку посів білоруський Мінськ (71,5%), а третім став іспанський Атлетік (68,9%).

Цікаво, що у топ-10 увійшли ще два українські клуби – п'яте місце за Ворсклою (61,1%), а Шахтар став дев'ятим (55,8%).

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