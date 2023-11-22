Уход легионеров из-за войны позволил талантливой украинской молодежи пробиться в основу своих команд.

Динамо заняло первое место среди всех клубов из 60-ти лиг мира, которые используют в матчах наибольшее количество воспитанников, сообщает CIES Football Observatory.

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Согласно результатам исследования, киевский клуб отдал выпускникам своей Академии 82,9% игрового времени. Вторую строчку занял белорусский Минск (71,5%), а третьим стал испанский Атлетик (68,9%).

Интересно, что в топ-10 вошли еще два украинских клуба – пятое место за Ворсклой (61,1%), а Шахтер стал девятым (55,8%).

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