Динамо Київ та Ніцца зустрічаються в спарингу на зборах у Швейцарії. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Динамо – Ніцца стартував о 21:00 за Києвом. Це вже 4-й спаринг киян на другому літньому зборі у Швейцарії. У попередніх поєдинках підопічні Мірчі Луческу зіграли внічию з Серветтом (1:1), після чого перемогли Сьйон (2:0) та Евіан (3:0). Загалом цей поєдинок є 8-м для Динамо у міжсезоння.

Динамо – Ніцца: Шкурін забив за киян у третьому матчі поспіль – Луческу переграє чемпіона Франції

Ніцца, яка 4 рази ставала чемпіоном Франції, завершила сезон 2020/21 на 9-му місці турнірної таблиці Ліги 1. Нещодавно команда з Французької Рив'єри змінила головного тренера, призначивши екс-керманича Лілля Крістофа Гальтьє замість румуна Адріана Урсеа. 54-річний фахівець зробив "догів" чемпіонами Франції 2020/21, але замість виступів в ЛЧ вирішив покинути клуб та очолив Ніццу.

Новачок Ілля Шкурін, який забив вже 2 голи за Динамо, вийшов з перших хвилин. Натомість у стартовому складі Ніцци присутній захисник Жан-Клер Тодібо, якого нещодавно викупили в Барселони за 8,5 млн євро.

Пряма онлайн-трансляція гри доступна в Youtube-каналі киян, а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартові склади на матч Динамо Київ – Ніцца

Динамо: Бойко – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Дубінчак – Шепелєв, Андрієвський – Жерсон, Буяльський, Де Пена – Шкурін

Ніцца:

Première en Rouge et Noir pour Calvin Stengs ️



Le 1️⃣1️⃣ niçois : Benitez (cap.), Atal, Daniliuc, Todibo, Nsoki, Stengs, Smith, Thuram, Kamara, Gouiri, Ndoye. pic.twitter.com/UdgG9ltPsz — OGC Nice (@ogcnice) July 17, 2021

Динамо Київ – Ніцца: онлайн-трансляція матчу 17 07 2021 (відео)