Динамо Киев и Ницца встречаются в спарринге на сборах в Швейцарии. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Динамо – Ницца стартует в 21:00 по Киеву. Это уже 4-й спарринг киевлян на втором летнем сборе в Швейцарии. В предыдущих поединках подопечные Мирчи Луческу сыграли вничью с Серветтом (1:1), после чего победили Сьон (2:0) и Эвиан (3:0). В целом этот поединок является 8-м для Динамо в межсезонье.

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Ницца, которая 4 раза становилась чемпионом Франции, завершила сезон 2020/21 на 9-м месте турнирной таблицы Лиги 1. Недавно команда из Французской Ривьеры сменила главного тренера, назначив экс-наставника Лилля Кристофа Гальтье вместо румына Адриана Урсеа. 54-летний специалист сделал "догов" чемпионами Франции 2020/21, но вместо выступлений в ЛЧ решил покинуть клуб и возглавил Ниццу.

Новичок Илья Шкурин, который забил уже 2 гола за Динамо, выйдет с первых минут. А вот в стартовом составе Ниццы присутствует защитник Жан-Клер Тодибо, которого недавно выкупили у Барселоны за 8,5 млн евро.

Прямая онлайн-трансляция игры доступна в Youtube-канале киевлян, а также в этой новости на "Футбол 24".

Составы на матч Динамо Киев – Ницца

Динамо: Бойко – Тымчик, Кендзёра, Сирота, Дубинчак – Шепелев, Андриевский – Жерсон, Буяльский, Де Пена – Шкурин

Ницца:

Première en Rouge et Noir pour Calvin Stengs ️



Le 1️⃣1️⃣ niçois : Benitez (cap.), Atal, Daniliuc, Todibo, Nsoki, Stengs, Smith, Thuram, Kamara, Gouiri, Ndoye. pic.twitter.com/UdgG9ltPsz — OGC Nice (@ogcnice) July 17, 2021

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