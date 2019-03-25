Динамо не зуміло перемогти Полісся – потенційний бразильський новачок киян відзначився голом

Динамо у контрольному матчі зіграло унічию з Поліссям. Звіт про поєдинок читайте на сайті "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Полісся – 1:1

Голи: гравець на перегляді, 43 – Логінов, 76

Стартовий склад Динамо: Бущан – Дмитрук, Петрусенко, гравець на перегляді, Сідклей – Че Че, Гармаш, Андрієвський, Шепелєв, Буено – Шпирка

Паузу в чемпіонаті України, яка пов'язана з матчами національних збірних, Динамо вирішило заповнити товариським поєдинком проти житомирського Полісся, яке посідає 2 місце у Групі А Другої ліги.

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У стартовому складі Динамо вийшли бразильці Че Че, Буено та Сідклей, а також гравці, які не були викликані в національні команди: Денис Гармаш, Олександр Андрієвський та Володимир Шепелєв (останній отримав виклик від Андрія Шевченка, проте не полетів у складі збірної України на матчі відбору до Євро-2020). Також відзначимо вихід у стартовому складі гравця на перегляді, прізвище якого не уточнюється. Саме він на 43-й хвилині матчу відкрив рахунок після розіграшу кутового.

За інформацією Динамоманії, потенційний новачок киян – це бразильський захисник, якого переглядають для молодіжної команди. Він був замінений у перерві.

Динамівці у першому таймі володіли ініціативою та мали ще декілька нагод для взяття воріт, але обмежились лише одним голом. Моменти були і в Полісся, гравці якого в одному з епізодів перевірили на міцність каркас воріт Бущана.

У другому таймі наставники команд зробили чимало замін. Темп гри значно знизився, а моментів практично не було. Втім, Полісся на 76-й хвилині зуміло зрівняти рахунок. Олександр Логінов вдало закмнув дальню стійку після розіграшу кутового. Це гол став останнім у поєдинку, який так і завершився з рахунком 1:1.

Нагадаємо, найближчий офіційний матч Динамо проведе 3 квітня. Суперником команди Олександра Хацкевича в 23-му турі УПЛ стане луганська Зоря.