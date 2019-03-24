Шахтар найменше пропускає серед клубів топ-10 чемпіонатів Європи, Динамо – у першій трійці

Шахтар та Динамо на верхівці рейтингу команд, які найменше пропускають у своїх чемпіонатах.

Чинний чемпіон України у середньому за матч пропускає 0,41 гол, що є найкращим показником серед топ-10 чемпіонатів Європи. За 22 матчі "гірники" пропустили 9 голів.

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Друге та третє місце ділять між собою київське Динамо та Ісанбул Башакшехір, які у середньому пропускають по півголу за матч, повідомляє сторінка Шахтаря у Facebook з посиланням на Playmakerstats.

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Зауважимо, що у топ-10 команд, які найменше пропускають потрапили Атлетіко, Ювентус, ПСЖ, Порту, Ліверпуль та інші.