"З моменту операції минув уже місяць. Позавчора я робив контрольний рентген, який показав, що процес загоєння йде добре, але кістки ще не зрослися повністю.

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Можу сказати, що це неприємна травма. Адже зовсім не можна навантажувати верхній плечовий пояс. Відновлення я проходжу у себе вдома, роблю тільки вправи на ноги, які дає мені динамівський тренер-реабілітолог. Окрім ніг, качаю прес – і все, більше нічого робити не дозволяється. Приділяю тренуванням півтори години на день, а з процедур роблю лише холод. Термін реабілітації? Як і раніше – три місяці. 19 лютого планую розпочати тренування в загальній групі", – резюмував Русин у коментарі сайту Динамо.

Нагадаємо, кияни відновлять сезон 13 лютого, а 18-го проведуть першу зустріч з Брюгге в 1/16 Ліги Європи. Вочевидь, у цих матчах Назарій команді не помічник.

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