"С момента операции прошел уже месяц. Позавчера я делал контрольный рентген, который показал, что процесс заживления идет хорошо, но кости еще не срослись полностью.

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Могу сказать, что это неприятная травма. Ведь совсем нельзя нагружать верхний плечевой пояс. Восстановление я прохожу у себя дома, делаю только упражнения на ноги, которые дает мне динамовский тренер-реабилитолог. Кроме ног, качаю пресс – и все, больше ничего делать не разрешается. Уделяю тренировкам полтора часа в день, а из процедур делаю только холод. Срок реабилитации? Как и раньше – три месяца. 19 февраля планирую начать тренировки в общей группе", – резюмировал Русин в комментарии сайту Динамо.

Напомним, киевляне возобновят сезон 13 февраля, а 18-го проведут первую встречу с Брюгге в 1/16 Лиги Европы. Очевидно, в этих матчах Назарий команде не помощник.

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