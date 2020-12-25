Фанати Динамо обрали гравця, який найкраще виступав упродовж останнього місяця 2020 року.

Перемогу в голосуванні здобув півзахисник Віктор Циганков, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Лідер киян отримав 64% голосів фанатів. На другому місці розташувався Микола Шапаренко (24%), а третій – Денис Попов (12%). У грудні Циганков провів 4 матчі, в яких відзначився 3 голами та одним асистом. У листопаді його також визнавали найкращим гравцем команди.

Нагадаємо, Динамо завершило першу частину УПЛ на вершині таблиці та гарантувало собі участь у 1/16 Ліги Європи.

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