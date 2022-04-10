"Ми розпочинаємо тур з популяризації українського клубу та футболу, щоб привернути увагу до того, що відбувається в Україні. Це важливі гуманітарні матчі. Футболістам Динамо дуже важко, але вони професіонали. Їм довелося забрати з собою сім’ї, вони оселилися в Бухаресті та пройшли підготовку в Снагові.

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Зараз ми їдемо до Варшави, де 12 квітня зіграємо з Легією. Наступного дня ми відправимося до Туреччини, щоб зіграти проти Галатасарая. А тоді повернемося до Бухареста на матч зі Стяуа. Ми проводимо ці матчі для українських дітей та біженців.

Схоже, що Барселона та Реал не зможуть зіграти ці товариські матчі через обмеження УЄФА за бажання заснувати Суперлігу Європи. Ми доклали зусиль, щоб грати такі матчі. Грати потрібно на стадіоні зі 100 000 глядачів та у країнах, фінансовий потенціал яких перевищує держави Східної Європи. Допомога має надходити й з цього боку, тому що людські жертви у Східній Європі величезні", – поділився Луческу у коментарі sport.ro.

Нагадаємо, Динамо розпочне серію благодійних поєдинків 12 квітня зустріччю з Легією. Після цього кияни планують зустрічі з Борусією Д, Стяуа, Галатасараєм та Динамо Загреб.

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