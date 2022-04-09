Кияни мають провести п'ять поєдинків у цьому місяці, а розклад затвердив оргкомітет Футбольного марафону матчів Динамо, повідомляє Франков у своєму Telegram-каналі.

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"Біло-сині" розпочнуть своє турне 12 квітня поєдинком з Легією, 14 квітня зіграють з Галатасараєм, 20-го – зі Стяуа, 26-го – з Борусією Д, а 28-го – з Динамо Загреб. Цікаво, що хорватського клубу раніше не було серед суперників Динамо.

А от Шахтар розпочне свою серію благодійних матчів вже сьогодні – "гірники" зіграють з Олімпіакосом, початок зустрічі о 20:00.

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