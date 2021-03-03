Півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі не допоможе київському клубу в УПЛ в другій частині сезону.

Ганцю не знайшлось місця у командній заявці Динамо на офіційному сайті УПЛ після повернення з оренди в Росії.

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Причиною, схоже, стала відсутність Кадірі на зимових зборах киян – хавбек травмував гомілкостоп та досі не встиг набрати кондиції.

Першу половину сезону півзахисник провів у складі тульського Арсенала, де відіграв у 13 матчах сезону та відзначився двома голами.

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