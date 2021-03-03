Динамо – Колос: анонс матчу 1/4 фіналу Кубка України
Динамо в рамках чвертьфінального поєдинку Кубка України приймає Колос. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Протягом останнього місяця фанати слідкували за єврокубковими мідвіками, але хорошого не повинно бути багато. ЛЧ та ЛЄ пішли на коротку паузу, дозволивши Україні провести чвертьфінал Кубка – і цьогорічні пари, на жаль, виглядають доволі блідо. У графіку немає жодного топ-матчу, і лише битва Динамо з Колосом виділяється на загальному тлі. Так, тут буде саме битва.
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Ковалівці проводять всього другий сезон в УПЛ, але вони вже встигли стати нічним жахіттям динамівців. Із п'яти поєдинків кияни виграли три, однак лишень одна звитяга пройшла спокійно – у всіх інших палав вогонь. Навіть розгром 0:4 у дебютній зустрічі стався за рівного першого тайму та увінчався скандальними вилученнями й пенальті. Крайній матч на НСК Олімпійський "біло-сині" ледь не програли (і там теж начудили арбітри), а в останньому турі попереднього сезону Колос впевнено переграв Динамо й ледь не опустив гранда на третє місце. В грудні ж команди розписали розвеселі 2:2 з голом Антюха у стилі Мессі – там стався новий суддівський скандал.
Словом, протистояння Динамо й Колоса ніколи не було нудним. Тим паче, воно не буде таким у битві за півфінал Кубка. Це очевидно вже із заяв Руслана Костишина – наставник ковалівців заявив, що сьогодні у його команди буде шанс реабілітуватись за поразку від Руха. Крім того, головний тренер не став приховувати тактику на матч: "Необхідно багато бігати й боротися" – просто, але ефективно. В цьому полягає вся суть Колоса.
Насправді, за всією лірикою щодо бійцівських якостей Колоса не слід забувати про дуже хороші результати. Поразка від Руха обірвала п'ятиматчеву серію ковалівців без поразок, в якій помістилися нічиї з Шахтарем, Динамо, Десною та Олександрією. Величезну роль у цих успіхах відіграв голкіпер Волинець, який витягнув 11,61 очікуваних голів – як наслідок, різниця між очікуваними та реальними пропущеними м'ячами є рекордною для УПЛ (9,97). Словом, суперник у Динамо дуже серйозний.
Підопічні Мірчі Луческу круто розпочали новий рік. Кияни прорвались у 1/8 фіналу Ліги Європи, впевнено прибили Олімпік, розгромили Львів і відірвались від Шахтаря на чотири залікових бали – на такому тлі неприємна нічия з Десною при рятівному голі у компенсований час якось забувається. Втім, в ігровому плані Динамо ще дуже далеко до ідеалу. Навіть у матчі проти "містян" на вихідних "біло-сині" мали купу проблем – вони погано виходили з-під пресингу, слабенько просували м'яч від центрбеків, погано оборонялись при стандартах і не так багато створили в атаці з гри. Частина цих недоліків є системними. Це провокує і буде провокувати нестабільність у результатах.
Втім, переоцінювати мінуси Динамо теж не варто. Кияни до кожного матчу підбирали правильну тактику й проводили роботу над помилками в наступних поєдинках – так, якщо з Брюгге й Десною було багато довгих передач у боротьбу, то вже у Бельгії та на Арені Львів "біло-сині" поклали м'яч на землю й нівелювали сильні сторони суперника. Та і сам напрям у організації гри Динамо виглядає продумано – при слабкості в перехідних фазах "біло-сині" намагаються уникати їх, тримаючи контроль над грою через затяжне й досить обережне володіння.
Дуже якісно використовують Буяльського й Бєсєдіна – Артем у перших чотирьох матчах провів чотири голи й виловив більшу частину довгих передач, а Віталій завдяки вмінню атакувати зони та вриватись у штрафний двічі забив Брюгге й заробив пенальті зі Львовом. Взагалі, у позиційній роботі динамівці виглядають вкрай симпатично – а саме цей аспект відрізняє висококласні команди від середнячків УПЛ. Динамо належить до перших.
Кадрова ситуація
Травмовані: Бурда, Белуце, Вербіч, Попов, Гармаш, Клейтон, Миколенко – Морозко, Чурко
Дискваліфіковані: Костишин, Задоя (Колос)
Не зіграють з інших причин: Кучерук, Кравченко, Ісаєнко, Смирний (Колос; умови оренди)
Орієнтовні склади на матч Динамо – Колос
Динамо: Бойко – Кендзьора, Сирота, Забарний, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін
Колос: Волинець – Зозуля, Гавриш, Петров, Чорноморець – Мілько – Антюх, Оріховський, Богданов, Хльобас – Лисенко
Прогноз "Футбол 24" – 2:1
Важко робити прогнози на такі матчі. Колос – дуже непоступливий, витривалий і швидкий колектив, який вміє зводити гру до єдиноборств і контратак. В теорії, це не повинно бути проблемою для киян, адже вони намагаються уникати таких ситуацій завдяки якісній роботі через пас – втім, на практиці динамівці частенько звалюються саме до того стилю, який пропонує суперник. Так, з Інгульцем, Олімпіком і Десною команда влітала неймовірно, агресивно йшла у відбирання та боротьбу – і це призводило до великих труднощів у матчах.
Словом, у Колоса будуть шанси створити сенсацію. Проблема полягає в тому, що Динамо під керівництвом Мірчі Луческу почало вигравати нічийні та програшні матчі. Це буває не завжди, але точно частіше, ніж при Хацкевичі та Михайличенку – хоча там швидше були програші у переможних матчах. Так чи інакше, у киян став відчуватись запас міцності та клас, за який середняки не можуть застрибнути. Динамівці навчились керувати темпом гри, відкривати нові напрями передач по ходу зустрічі й при цьому завжди виходять з продуманою тактикою. Команда знає, що і як треба робити на полі – просто іноді заграється або страждає від браку.
З огляду на ці фактори, більш вірогідною здається важка перемога Динамо. Колос не зможе вічно триматись на сейвах Волинця та проблемах суперника – особливо коли мова йде про боротьбу за трофеї. Тут кияни свого не віддадуть.
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