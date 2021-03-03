Протягом останнього місяця фанати слідкували за єврокубковими мідвіками, але хорошого не повинно бути багато. ЛЧ та ЛЄ пішли на коротку паузу, дозволивши Україні провести чвертьфінал Кубка – і цьогорічні пари, на жаль, виглядають доволі блідо. У графіку немає жодного топ-матчу, і лише битва Динамо з Колосом виділяється на загальному тлі. Так, тут буде саме битва.

Динамо – Колос розсудить Шурман: УАФ оголосила арбітрів на матчі 1/4 фіналу Кубка України

Ковалівці проводять всього другий сезон в УПЛ, але вони вже встигли стати нічним жахіттям динамівців. Із п'яти поєдинків кияни виграли три, однак лишень одна звитяга пройшла спокійно – у всіх інших палав вогонь. Навіть розгром 0:4 у дебютній зустрічі стався за рівного першого тайму та увінчався скандальними вилученнями й пенальті. Крайній матч на НСК Олімпійський "біло-сині" ледь не програли (і там теж начудили арбітри), а в останньому турі попереднього сезону Колос впевнено переграв Динамо й ледь не опустив гранда на третє місце. В грудні ж команди розписали розвеселі 2:2 з голом Антюха у стилі Мессі – там стався новий суддівський скандал.

Словом, протистояння Динамо й Колоса ніколи не було нудним. Тим паче, воно не буде таким у битві за півфінал Кубка. Це очевидно вже із заяв Руслана Костишина – наставник ковалівців заявив, що сьогодні у його команди буде шанс реабілітуватись за поразку від Руха. Крім того, головний тренер не став приховувати тактику на матч: "Необхідно багато бігати й боротися" – просто, але ефективно. В цьому полягає вся суть Колоса.

Насправді, за всією лірикою щодо бійцівських якостей Колоса не слід забувати про дуже хороші результати. Поразка від Руха обірвала п'ятиматчеву серію ковалівців без поразок, в якій помістилися нічиї з Шахтарем, Динамо, Десною та Олександрією. Величезну роль у цих успіхах відіграв голкіпер Волинець, який витягнув 11,61 очікуваних голів – як наслідок, різниця між очікуваними та реальними пропущеними м'ячами є рекордною для УПЛ (9,97). Словом, суперник у Динамо дуже серйозний.

Підопічні Мірчі Луческу круто розпочали новий рік. Кияни прорвались у 1/8 фіналу Ліги Європи, впевнено прибили Олімпік, розгромили Львів і відірвались від Шахтаря на чотири залікових бали – на такому тлі неприємна нічия з Десною при рятівному голі у компенсований час якось забувається. Втім, в ігровому плані Динамо ще дуже далеко до ідеалу. Навіть у матчі проти "містян" на вихідних "біло-сині" мали купу проблем – вони погано виходили з-під пресингу, слабенько просували м'яч від центрбеків, погано оборонялись при стандартах і не так багато створили в атаці з гри. Частина цих недоліків є системними. Це провокує і буде провокувати нестабільність у результатах.

Втім, переоцінювати мінуси Динамо теж не варто. Кияни до кожного матчу підбирали правильну тактику й проводили роботу над помилками в наступних поєдинках – так, якщо з Брюгге й Десною було багато довгих передач у боротьбу, то вже у Бельгії та на Арені Львів "біло-сині" поклали м'яч на землю й нівелювали сильні сторони суперника. Та і сам напрям у організації гри Динамо виглядає продумано – при слабкості в перехідних фазах "біло-сині" намагаються уникати їх, тримаючи контроль над грою через затяжне й досить обережне володіння.

Дуже якісно використовують Буяльського й Бєсєдіна – Артем у перших чотирьох матчах провів чотири голи й виловив більшу частину довгих передач, а Віталій завдяки вмінню атакувати зони та вриватись у штрафний двічі забив Брюгге й заробив пенальті зі Львовом. Взагалі, у позиційній роботі динамівці виглядають вкрай симпатично – а саме цей аспект відрізняє висококласні команди від середнячків УПЛ. Динамо належить до перших.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда, Белуце, Вербіч, Попов, Гармаш, Клейтон, Миколенко – Морозко, Чурко

Дискваліфіковані: Костишин, Задоя (Колос)

Не зіграють з інших причин: Кучерук, Кравченко, Ісаєнко, Смирний (Колос; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Колос

Динамо: Бойко – Кендзьора, Сирота, Забарний, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін

Колос: Волинець – Зозуля, Гавриш, Петров, Чорноморець – Мілько – Антюх, Оріховський, Богданов, Хльобас – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Важко робити прогнози на такі матчі. Колос – дуже непоступливий, витривалий і швидкий колектив, який вміє зводити гру до єдиноборств і контратак. В теорії, це не повинно бути проблемою для киян, адже вони намагаються уникати таких ситуацій завдяки якісній роботі через пас – втім, на практиці динамівці частенько звалюються саме до того стилю, який пропонує суперник. Так, з Інгульцем, Олімпіком і Десною команда влітала неймовірно, агресивно йшла у відбирання та боротьбу – і це призводило до великих труднощів у матчах.

Словом, у Колоса будуть шанси створити сенсацію. Проблема полягає в тому, що Динамо під керівництвом Мірчі Луческу почало вигравати нічийні та програшні матчі. Це буває не завжди, але точно частіше, ніж при Хацкевичі та Михайличенку – хоча там швидше були програші у переможних матчах. Так чи інакше, у киян став відчуватись запас міцності та клас, за який середняки не можуть застрибнути. Динамівці навчились керувати темпом гри, відкривати нові напрями передач по ходу зустрічі й при цьому завжди виходять з продуманою тактикою. Команда знає, що і як треба робити на полі – просто іноді заграється або страждає від браку.

З огляду на ці фактори, більш вірогідною здається важка перемога Динамо. Колос не зможе вічно триматись на сейвах Волинця та проблемах суперника – особливо коли мова йде про боротьбу за трофеї. Тут кияни свого не віддадуть.

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