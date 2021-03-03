Динамо не включило Кадири в заявку на вторую часть УПЛ
11:45 - Читати українською
Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири не поможет киевскому клубу в УПЛ во второй части сезона.
Ганцу не нашлось места в командной заявке Динамо на официальном сайте УПЛ после возвращения из аренды в России.
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Причиной, похоже, стало отсутствие Кадири на зимних сборах киевлян – хавбек травмировал голеностоп и до сих пор не успел набрать кондиции.
Первую половину сезона полузащитник провел в составе тульского Арсенала, где сыграл в 13 матчах сезона и отметился двумя голами.
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