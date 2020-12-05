Нападник Фламенго Лінкольн має два варіанти продовження кар'єри – серед них і київське Динамо.

Форвард не бажає переходити до кіпрського Пафоса, через що був покараний Фламенго та відправлений до молодіжної команди.

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За інформацією Globoesporte, клуби вже домовились про трансфер – кіпріоти мають заплатити 4 млн доларів за 75 відсотків прав на гравця. Втім, ані Лінкольн, ані його агент не бажають такого продовження кар'єри та продовжують очікувати на пропозицію від Динамо.

Слід зазначити, що Пафос очолює екс-наставник СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко, а у складі команди виступає колишній воротар київського клубу Артур Рудько. До слова, Лінкольн зіграв у 20 матчах Фламенго цього сезону, записавши до свого активу 3 голи та асист.

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